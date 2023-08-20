Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 20 Августа
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.71 KZT
  • €1 = 501.69 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

У российского космического корабля "Луна-25" произошел технический сбой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:26
У российского космического корабля "Луна-25" произошел технический сбой
Фото: freepik
Космическое агентство страны "Роскосмос" заявило, что космический корабль столкнулся с неустановленной проблемой при попытке выйти на предпосадочную орбиту, и что его специалисты анализируют ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В "Роскосмосе" назвали ситуацию внештатной, однако не уточнили, что именно произошло и сможет ли аппарат приземлиться на поверхность Луны.

"Сегодня в соответствии с программой полета "Луны-25" в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операциий на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации", - сообщили в "Роскосмос".

Ожидалось, что российский лунный модуль достигнет Луны в период с 21 по 23 августа, примерно в то же время, что и индийский аппарат, который был запущен 14 июля.

Космический корабль должен приземлиться на южном полюсе Луны в понедельник, стремясь приземлиться на спутник Земли перед индийским космическим кораблем. Южный полюс Луны представляет особый интерес для ученых, которые считают, что постоянно затененные полярные кратеры могут содержать воду.

Недавно российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос, который продлился более шести часов.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика