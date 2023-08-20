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В России произошло массовое отравление шаурмой. Пострадали 76 человек

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:55
В России произошло массовое отравление шаурмой. Пострадали 76 человек
Иллюстративное фото
Предварительной причиной отравления стала сальмонелла.

В российском городе Владимир 76 человек массово отравились шаурмой. Об этом сообщает ТАСС.
Среди пострадавших – 19 детей. По предварительным данным лабораторных исследований, причиной стала сальмонелла.

"В период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 6 детей, заболевание которых связано с употреблением в пищу шаурмы. Таким образом, всего пострадало 76 человек, в том числе 19 детей", – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Пострадавшие покупали шаурму в пяти местах общественного питания с 15 по 17 августа. На всех объектах выявили неудовлетворительное санитарно-техническое обслуживание – работа на них приостановлена.


Источник: Informburo.kz
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