Кыргызстан хочет экспортировать воду в Китай

Кыргызстан заявил о готовности экспортировать питьевую воду в Китай, страны Европы и Азии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



Как сообщает пресс-служба кабмина, глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая встретился с председателем правления компании Qingdao Laoshan Mineral Water Co.,Ltd. Ваном Да.



Чиновник отметил нереализованный потенциал водных ресурсов страны и выразил готовность оказать содействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества.



"Мы стоим у истоков ледников и готовы экспортировать экологически чистую питьевую воду в Китай, страны Европы и Азии. Мы нуждаемся в опыте таких компаний, как Лаошан", - сказал он.



По данным пресс-службы, в Qingdao Laoshan Mineral Water Co.,Ltd., занимающейся производством воды и напитков, проявили заинтересованность в экспорте питьевой воды.