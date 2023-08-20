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Кыргызстан хочет экспортировать воду в Китай

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 14:29
Кыргызстан хочет экспортировать воду в Китай
Фото:elements.envato.com
Кыргызстан заявил о готовности экспортировать питьевую воду в Китай, страны Европы и Азии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает пресс-служба кабмина, глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая встретился с председателем правления компании Qingdao Laoshan Mineral Water Co.,Ltd. Ваном Да.

Чиновник отметил нереализованный потенциал водных ресурсов страны и выразил готовность оказать содействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

"Мы стоим у истоков ледников и готовы экспортировать экологически чистую питьевую воду в Китай, страны Европы и Азии. Мы нуждаемся в опыте таких компаний, как Лаошан", - сказал он.

По данным пресс-службы, в Qingdao Laoshan Mineral Water Co.,Ltd., занимающейся производством воды и напитков, проявили заинтересованность в экспорте питьевой воды.


Источник: Тengrinews.kz
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