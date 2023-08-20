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Тысячи людей эвакуируют из-за пожаров в Испании и Канаде

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 17:23
Тысячи людей эвакуируют из-за пожаров в Испании и Канаде
Фото © euronews.com
Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейших пожаров на испанском острове Тенерифе. Горят леса в северных и западных районах Канады, откуда тоже массово эвакуируют жителей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

На Тенерифе из-за пожаров свои дома были вынуждены покинуть 26 тысяч человек. На испанском острове уже не первый день горят леса. Общая площадь возгорания составляет пять тысяч гектаров. Огонь, подгоняемый сильным ветром и в условиях не спадающей жары, распространяется очень быстро.

"Это за рамками наших возможностей. Потушить пожар у нас получается не во всех, хотя и в большинстве районов. Остаются три активных очага. Ситуация с тем, что на севере, особенно тревожная", - объясняет руководитель операции Педрос Мартинес.

Как сообщается, за двое суток из Йеллоунайфа эвакуировались 19 тысяч человек. Это почти все население города на севере Канады. 15 тысяч из них покинули зону возгорания на автотранспорте. Еще 3 800 жителей эвакуировали по воздуху. Людей принимают соседние провинции, размещая в местных отелях.

Для борьбы с огнем мобилизовано 300 пожарных.

А в канадской провинции Британская Колумбия объявлен режим ЧП из-за пожаров. Густой дым замкнул в кольцо город Келоуна со 150-тысячным населением.

Огонь уничтожил множество домов и зданий в населенных пунктах на побережье озера Оканаган. 15 тысяч жителей уже эвакуированы. Еще 20 - оповещены о возможной эвакуации.

За этот сезон пожаров, которые уже называют самыми масштабных в истории Канады, сгорело 14 миллионов гектаров территории. Это в два раза больше, чем рекорд 1989 года.


Источник: Tengrinews.kz
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