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Доказанный способ "казаться умнее" в разговоре назвали ученые Гарварда

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 13:40
Доказанный способ "казаться умнее" в разговоре назвали ученые Гарварда
Фото из открытых источников
Когда нам хочется выглядеть достойно в глазах собеседника, мы кидаемся умными словами, стараемся упомянуть о своих достижениях, образовании и опыте работы. Но все это может и не произвести должного эффекта. Гораздо больше людей впечатляет совсем другое, передает Tengri Life.

Простой эксперимент

Ученые из Гарварда попросили студентов вести себя определенным образом в беседе с незнакомыми людьми. Одним предложили многозначительно молчать, другим — хвалить собеседников, третьим — спрашивать совета и задавать вопросы.

Оказалось, что выгоднее всего и умнее выглядели в глазах незнакомцев те студенты, что спрашивали у собеседников совета. Люди рассуждали так: человек, задающий вопросы, должен быть весьма умен. А еще им было очень лестно, что их мнением искренне интересовались.

"Люди воспринимают тех, кто ищет у них совета, как более компетентных. Уточняющие вопросы - это эффективный способ сбора информации, что положительно характеризует человека и по умолчанию делает его в глазах собеседника более умным. Плюс люди проникаются симпатией к советующимся с ними, потому что чувствуют себя при общении с ними более уверенными", - объясняют исследователи.

Как без труда расположить к себе человека

"Ключ в том, чтобы задавать собеседнику уточняющие вопросы по ходу разговора, — рассказала изданию СNBC Джоанна Липман, комментируя исследование Гарварда. — Это показывает, что вы действительно слушаете и заинтересованы. Причем это работает не только в рабочих, но и в личных отношениях. Есть исследование: мужчины и женщины чаще соглашаются на второе свидание с тем, кто задавал им больше всего вопросов во время первого.

Эксперт отмечает, что люди обычно боятся задавать вопросы из-за стереотипа, что "спрашивают только дураки и слабаки". Многие не обращаются с просьбой или за советом, даже если они им на самом деле необходимы, только потому, чтобы не показаться некомпетентными. Но это ошибка.

"В одном исследовании людей попросили спросить совета у человека, с которым они потеряли связь много лет назад, — рассказывает Джоанна Липман. — Почти все признались, что для них это стресс: они чувствовали тревогу и нервозность. Но почти все после того, как преодолели себя и пообщались с давним знакомым, рассказали, что сделали это не зря: они получили приятный и полезный опыт, а еще реально дельный совет в 90 процентах случаев".

Важно, что при общении с малознакомым человеком не стоит сразу сбивать его с ног очень трудоемкими просьбами, требующими серьезного анализа или занимающими много времени и сил.

"Задавайте конкретные вопросы и будьте краткими. Знайте свое время и не переступайте границы. Это важно для хорошего первого впечатления", — резюмирует Джоанна Липман.


Источник: Tengrinews.kz
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