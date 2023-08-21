Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Августа
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 452.34 KZT
  • €1 = 493.05 KZT
  • 1 RUB = 4.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

"Сработало на обезьянах". Ученые открыли вакцину от алкоголизма

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 18:12
"Сработало на обезьянах". Ученые открыли вакцину от алкоголизма
Фото из открытых источников
Американские ученые из медицинского центра Университета штата Огайо изобрели вакцину, которую можно использовать для лечения алкогольной зависимости. Об этом сообщает издание Mirage News, передает Tengri Life.

С ее помощью особый ген белка вживляется в организм и воздействует на участок мозга, который отвечает за выработку дофамина. Как объяснили исследователи, синтез данного вещества у людей с алкогольной зависимостью значительно падает, поэтому отказаться от употребления спиртных со временем становится крайне трудно.

После применения изобретенной вакцины организм начинает генерировать больше дофамина, что, в свою очередь, должно способствовать снижению тяги к алкоголю.

Отмечается, что разработка была опробована на обезьянах. В ходе эксперимента у приматов искусственно развили пристрастие к алкоголю, после чего сделали им прививку. В результате животные стали массово отказываться от спиртных напитков, а еще через некоторое время болезненное влечение к алкоголю пропало более чем у 90 процентов обезьян.

"В настоящее время не существует методов лечения, нацеленных на цепи мозга, которые изменяются в результате длительного употребления алкоголя в больших количествах. Наши результаты показывают, что лечение с помощью вакцины может предотвратить рецидив без длительного соблюдения режима лечения пациентами", – отмечает соавтор исследования Кэтлин Грант.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика