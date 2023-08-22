Количество переехавших в Казахстан иностранцев выросло почти в два раза

По данным Бюро национальной статистики РК, количество иностранцев, переехавших в Казахстан на постоянное место жительства, по сравнению с первым полугодием прошлого года выросло почти в два раза. В то же время казахстанцы стали реже эмигрировать из страны, сообщает Zakon.kz.



Как сообщили в Бюро национальной статистики 22 августа, по итогам 2022 года в Казахстане получили вид на жительство 17,4 тысячи человек, а выехали из страны 24,1 тысячи.



За первое полугодие 2023 года на постоянное место жительства в Казахстан перебрались 13 652 человека – по сравнению с аналогичным периодом 2022-го количество переехавших в страну увеличилось на 87,3%. В то же время за первое полугодие из Казахстана уехали 6996 человек – на 56,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, сложилось положительное сальдо миграции (+6656 человек).



"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 89,1%, доля выбывших в эти страны – 75,4%. Среди 12,1 тысячи человек, переехавших на ВНЖ из стран СНГ, больше всего прибыли из России (6858). На втором месте Узбекистан (3200), замыкает тройку Туркменистан (671). Больше всего выбыло в РФ (4981)", – сообщили в Бюро национальной статистики.



Из других стран за первое полугодие в Казахстан въехали 1,4 тысячи человек. Уехали в государства за пределами СНГ 1,7 тысячи человек. Больше всего мигрантов перебрались в РК из Монголии (275), Китая (265) и Турции (163).



Что касается национальности прибывших, то за первые шесть месяцев 2023 года в Казахстан чаще всего переезжали этнические казахи (4706 человек), русские (4622), узбеки (593), каракалпаки (498) и украинцы (452). Уезжают чаще всего русские (4249 человек), немцы (924), казахи (516), украинцы (456) и татары (168).