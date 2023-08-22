Все дело в спецоперации: глава Минфина объяснил скопление фур на границе с Кыргызстаном

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства 22 августа объяснил, почему возникло скопление грузовиков на границе Казахстана и Кыргызстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Журналисты попросили министра финансов объяснить, с чем связано скопление грузовиков на границе с Кыргызстаном. По предварительной информации, на этом участке границы ожидают пропуска более 370 фур.



Ерулан Жамаубаев заявил, что у министерства не было никаких установок относительно коммерческих грузов.



"Там нет таможни, это внутренняя граница ЕАЭС. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас идет тщательная проверка со стороны, скорее всего, Пограничной службы и КНБ", – отметил министр.