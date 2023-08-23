Военные вытащили восемь человек из висящей канатной дороги в Пакистане

В Пакистане шестеро детей и двое взрослых оказались в ловушке, когда трос оборвался во время переправы через речной каньон. Операция по спасению длилась день, сообщает Zakon.kz.



Спецназ с помощью вертолетов, самодельного кресельного подъемника спас восемь человек из сломанной канатной дороги, висевшей в 274 метрах над ущельем в отдаленной горной части Пакистана, сообщает Al Jazeera.



Жители использовали громкоговорители в мечетях, чтобы оповестить о ЧС районные власти, и сотни людей собрались по обе стороны ущелья, находящегося в нескольких часах езды от крупного города, чтобы наблюдать за развитием драмы.



Военные использовали трос, удерживающий гондолу от падения в долину, в качестве зиплайна для спасения застрявших до поздней ночи. Последними из кабины вытащили взрослых.



Жители деревень часто пользуются канатными дорогами для передвижения по горным районам Пакистана. Однако зачастую эти канатные дороги плохо обслуживаются, и каждый год люди гибнут или получают травмы во время поездки на них.



Президент Пакистана Ариф Алви призвал власти срочно провести "комплексное обследование" всех канатных дорог в стране.