Стали известны версии причин крушения самолета Пригожина

Следствие рассмотрит несколько версий причин крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области, на котором предположительно мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По информации собеседника издания, СК проверит все версии произошедшего. Среди них — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.



Отмечается, что на данный момент место катастрофы оцепили. Следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса.



О крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области стало известно вечером 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По информации МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. Предварительно, выживших нет. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.