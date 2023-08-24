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Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердили

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 01:03
Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердили
Фото: Telegram/Евгений Пригожин
Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, сообщает Zakon.kz.

"Только что общался с выдающимися "музыкантами"(частной военной компанией "Вагнер", основателем которой является Пригожин). Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина ("правая рука" Пригожина, командир ЧВК "Вагнер". Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", – написал Рогов в Telegram.

До этого очевидцы падения самолета, на борту которого мог находиться предприниматель Евгений Пригожин, заявили, что перед крушением слышали два сильных хлопка.

Ранее пресс-служба МЧС России заявила о том, что бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области. На борту находились 10 человек. Росавиация начала расследование катастрофы. Выяснилось, что среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Известно, что на месте крушения самолета обнаружили восемь тел.


Источник: zakon.kz
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