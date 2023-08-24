Маск допустил, что крушение джета Пригожина — «психологическая операция»

Бизнесмен и основатель компании SpaceX,Илон Маск высказал предположение о том, что крушение самолета, на котором, предположительно, находился Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", могло быть "психологической операцией". Он так ответил на пост пользователя Twitter, который утверждал, что авиакатастрофа "не заставила себя долго ждать".



Президент США Джо Байден был проинформирован о крушении частного самолета. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявил, что в случае подтверждения гибели бизнесмена, это не должно стать сюрпризом для кого-либо. Сам Байден заявил, что не знает, что именно произошло, но он не удивлен. Он также добавил, что в России редко что-либо происходит, что бы не касалось президента Путина.



Самолет Embraer Legacy, на борту которого находился Пригожин, разбился вечером 23 августа при полете из Москвы в Санкт-Петербург. Погибли все 10 человек на борту, включая трех членов экипажа. Причины катастрофы пока не установлены, но вариантами рассматриваются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.