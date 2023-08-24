На месте авиакатастрофы в Тверской области ищут черные ящики

Всю ночь на месте авиакатастрофы в Тверской области работали сотрудники Следственного комитета России. Специалисты ищут черные ящики. Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Накануне вечером частный борт разбился рядом с селом Куженкино. По данным Росавиации, в списках пассажиров числится владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.



Самолет с бортовым номером 02795 вылетел из Шереметьево в Санкт-Петербург накануне вечером. Через 26 минут после взлета на высоте 8500 метров он пропал с экранов радаров. По данным сервиса, отслеживающего перемещения воздушных судов, падение началось в 18:52.



Падающий борт успели снять очевидцы. Качество съемки невысокое, но позволяет рассмотреть, что лайнер начал разрушаться еще в воздухе, лишившись одной плоскости крыла. Обломки обнаружены около поселка Куженкино Тверской области. Разброс фрагментов на земле достигает нескольких километров, отдельно лежат части крыла и хвостового оперения, отдельно — фюзеляж и двигатель, на котором были видны цифры бортового номера.



Почти сразу же стало известно, что разбившийся бизнесджет Embraer принадлежит авиакомпании «МНТ-Аэро», а борт с таким номером приписан к авиапарку, которым пользовался владелец «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин. В то же самое время в воздухе находился еще один самолет, связанный с бизнесменом, но он благополучно приземлился в Подмосковье.



Спустя некоторое время после авиакатастрофы Росавиация официально опубликовала список пассажиров. Написанные латиницей имена и фамилии свидетельствуют о том, что на рейс были зарегистрированы и Евгений Пригожин, и Дмитрий Уткин, подполковник запаса, которого называют бессменным командиром группы «Вагнера», по его позывному и названа ЧВК.



Всего же, согласно списку, на борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа — командир корабля Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.



Поисковые работы на месте трагедии продолжались до ночи. Информагентства со ссылкой на свои источники сообщают, что среди обломков найдены все десять тел. Теперь очередь за экспертизой. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас на месте работают криминалисты, а также эксперты специальной комиссии Росавиации.