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СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:27
СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина
Фото: Msk1.ru
Тело Евгения Пригожина может находиться в тверском бюро медэкспертизы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Msk1.ru.

Ранее полиция оцепила тверской морг, куда, как утверждается, доставили тела погибших при крушении бизнес-джета главы ЧВК "Вагнер".

Официального подтверждения того, что Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы, до сих пор нет.

Напомним, что он числился в списке пассажиров рейса.

Вечером 23 августа МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Ведомство уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа, все они погибли.


Источник: Baigenews.kz
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