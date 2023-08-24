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Названа новая версия причины крушения самолета Пригожина

Просмотров:516 Опубликовано: Вчера, 16:43
Названа новая версия причины крушения самолета Пригожина
Фото ©️ ura.ru
Российские следователи проверяют версию о бомбе в отсеке шасси самолета Пригожина. Об этом со ссылкой на источники сообщает новостной Telegram-канал Shot, передает Tengrinews.kz.

В самолете, потерпевшем крушение в Тверской области недалеко от села Куженкино с бизнесменом Евгением Пригожиным на борту, могло быть установлено взрывное устройство.

По данным следователей, бомба могла находиться в отсеке шасси, так как именно там, по предварительным данным, произошел взрыв в момент полета. В результате у самолета оторвало крыло, которое затем ударило стабилизатор.

"Из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, элемент хвостового оперения обнаружили в 3,5 километра от точки крушения бизнес-джета - деталь упала на поляне близ частного дома. Другой обломок нашли в двух километрах от места катастрофы. Что собой представляет эта деталь, не уточняется.

По опубликованным Росавиацией спискам, среди пассажиров значились Евгений Пригожин, его подчиненный - командир Дмитрий Уткин, а также Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.


Источник: Тengrinews.kz
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