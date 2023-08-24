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Зеленский высказался о крушении самолета Пригожина

Просмотров:525 Опубликовано: Вчера, 17:46
Зеленский высказался о крушении самолета Пригожина
Фото ©РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение самолета, принадлежавшего основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, передает Tengrinews.kz со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

Зеленский на брифинге в Киеве заявил, что Украина не причастна к этим событиям.

"Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет. Когда Украина обращалась к странам мира относительно самолетов, то мы не это имели в виду... хотя, это также в каком-то смысле точно поможет", - сказал украинский президент.

Напомним, вечером 23 августа МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Ведомство уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа, все они погибли. Как сообщили в Росавиации, в списке пассажиров значится имя Евгения Пригожина - основателя ЧВК "Вагнер". СМИ сообщили, что его телефон обнаружили на месте крушения самолета.

Также сообщалось, что на борту рухнувшего самолета находился Дмитрий Уткин - ближайший соратник Пригожина.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • shurik_kz11
 Perspectiva (Посетители) Вчера, 18:02
Любая смерти - это всегда трагедия. Но есть люди, которые вполне заслужили свою участь. От его рук пострадал точно не один человек и даже не 10.

Ну а кто организовал крушение самолёта - у многих, мне кажется, сомнения не вызывает.
 
 

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