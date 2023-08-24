Зеленский высказался о крушении самолета Пригожина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение самолета, принадлежавшего основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, передает Tengrinews.kz со ссылкой на украинское агентство УНИАН.



Зеленский на брифинге в Киеве заявил, что Украина не причастна к этим событиям.



"Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто отношение имеет. Когда Украина обращалась к странам мира относительно самолетов, то мы не это имели в виду... хотя, это также в каком-то смысле точно поможет", - сказал украинский президент.



Напомним, вечером 23 августа МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Ведомство уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа, все они погибли. Как сообщили в Росавиации, в списке пассажиров значится имя Евгения Пригожина - основателя ЧВК "Вагнер". СМИ сообщили, что его телефон обнаружили на месте крушения самолета.



Также сообщалось, что на борту рухнувшего самолета находился Дмитрий Уткин - ближайший соратник Пригожина.