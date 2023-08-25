Кремль ответил на обвинение в причастности Путина к гибели Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о причастности Кремля к авиакатастрофе в Тверской области, в которой погиб основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В интервью российским СМИ Песков назвал "абсолютной ложью" заявления о том, что за гибелью Пригожина может стоять Кремль.



По его словам, фактов по авиакатастрофе пока немного.



"Здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах. Фактов пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали", - сказал Песков журналистам.



Официальные итоги расследования будут опубликованы, заверил он.



Также Песков заявил, что президент России Владимир Путин не встречался с Евгением Пригожиным в последнее время.



Напомним, вечером 23 августа МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Ведомство уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа, все они погибли. Как сообщили в Росавиации, в списке пассажиров значится имя Евгения Пригожина - основателя ЧВК "Вагнер". СМИ сообщили, что его телефон обнаружили на месте крушения самолета.



Также сообщалось, что на борту рухнувшего самолета находился Дмитрий Уткин - ближайший соратник Пригожина.