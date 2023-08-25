Лукашенко: Я не должен обеспечивать безопасность Пригожина

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин никогда не просил у президента Беларуси гарантий безопасности. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на БЕЛТА.



"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." - "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите", - сказал Александр Лукашенко.



Белорусский лидер отметил, что во время переговоров с Евгением Пригожиным обсуждалось два вопроса: прекращение уголовных дел в отношении вагнеровцев и их вывод в Беларусь.



"Это я предложил. Говорю: "Если вы чего-то боитесь, я буду разговаривать с президентом Путиным, мы вас выведем в Беларусь. Мы вам гарантируем в Беларуси полную безопасность". И надо отдать должное, Женя Пригожин никогда не просил меня отдельно уделить внимание вопросам безопасности", - подчеркнул Лукашенко.



"Я вам просто приведу еще один пример. Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов я поручил, нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина", - поделился инсайдами белорусский лидер.



Через некоторое время Александр Лукашенко уточнил у Евгения Пригожина, дошла ли до него эта информация. Основатель ЧВК "Вагнер" подтвердил, что президент России предупредил его о готовящемся покушении.



На замечания о том, что президент Беларуси якобы не обеспечил обещанные Евгению Пригожину гарантии безопасности, Александр Лукашенко отреагировал спокойно.



"Надо же что-то писать. Чтобы меня где-то уколоть и так далее. Не больше того. Это же глупо. Вчера сказали - половина прочитавших сразу посмеялась. А оставшаяся половина через день подумала: "Причем тут Лукашенко? Как он мог в Африке (а Пригожин летел из Африки) обеспечить ему безопасность? А потом он приземлился в Москве и полетел в Питер. Как я мог ему обеспечивать эту безопасность? Поэтому эти вопросы не ко мне. Тем более такого разговора никогда не было - обеспечивать безопасность на чужой территории", - сказал глава государства.



Также Лукашенко заявил, что на своей территории белорусская сторона выполнила все обещанное участникам ЧВК "Вагнер" и даже больше того.



"Они не имеют никаких претензий. Вчера председатель КГБ связался с ними по моему поручению, и от меня передали им только один месседж: все, о чем мы с Пригожиным, договаривались, мы выполним", - добавил президент Беларуси.



Также Лукашенко заявил, что в Беларуси останется столько вагнеровцев, сколько надо.



"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Они будут приезжать сюда определенными партиями на подготовку. Если Россия захочет отсюда брать людей на ротацию в Африку, пожалуйста, мы не против, пусть здесь находятся те люди. Мы помогаем и поддерживаем их, поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать. Свое обещание мы выполним, условия они знают", - подчеркнул глава Беларуси.



"И, кстати, они нам за все платят: и за палатку, и за воду. И потом. Живут они в палатках, мы им еще казарму ремонтируем. Это было мое требование. Они в палатках не собирались жить. Они всегда жили в землянках. Я говорю: "Пожалуйста, ребята. Мы вам поможем выкопать, если вы хотите. Но зачем? Можно цивилизованно жить". И они согласились. Беларусь же не Африка и не Украина, где они были на фронте", - добавил Александр Лукашенко.



Президент Беларуси также ответил на вопрос, не боятся ли власти держать в стране таких подготовленных в военном плане бойцов.



"А зачем нам другие? Я не сижу на пороховой бочке. Искренне вам говорю: нет такого настроения ни у кого", - заявил глава государства.



По его словам, и белорусские военнослужащие с удовольствием перенимают опыт у вагнеровцев, особенно внутренние войска и специальные подразделения.



"Отторжения нет, вот что меня удивило. Наши военные губу не раскатали. Всякое может быть, поэтому впитывают все. Я опасался (читал же ваши и ваших коллег писания): это зэки, это такие, это сякие. Слушайте, через дорогу бабушку переведут, в магазине сдачу не берут. Удивительные люди. Железная дисциплина. Волков бояться - в лес не ходить. Мы же их держим не ради удовольствия здесь, а ради пользы. И систему же выстроили так, чтобы все было под контролем", - сказал белорусский лидер.



Александр Лукашенко развенчал и миф о прилете в Беларусь российского военно-транспортного борта после происшествия с самолетом Евгения Пригожина. Такой запрос действительно был, но пока в Беларусь никто не прилетал.



"Вагнеровцы (то, что с Россией было согласовано, точно) попросили у нас пролет на наши аэродромы, чтобы забрать для ротации бойцов, я думаю, в Африку, и какое-то обмундирование, оборудование и так далее. Пожалуйста, садитесь, забирайте. Это мною было обещано, гарантировано. Это первое. Второе - никаких самолетов не было. Поэтому вранье. Но запрос такой был. Пришел он нам 21-го числа", - отметил глава Беларуси.



Лукашенко добавил, что белорусская сторона поддерживает контакт с семьей Евгения Пригожина.



"Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб. И я ничего не опровергаю. Я не знаю. Я на месте крушения самолета не был. Единственное, я начинаю думать: ракета сбила, взрыв на борту… Вы знаете, что такое сбила ракета? Это же только главнокомандующий может дать команду военно-космическим силам что-то сделать. Дальше дадут команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду расчету конкретному. Понимаете, сколько людей задействовано? Какой идиот это будет делать? Хотя я и этого не отрицаю: черт его знает, может, какие-то там умалишенные решили это. Но не верю", - сказал президент Беларуси.



"То, что хвост оторвался, уже точно подтверждено. Значит, скорее всего, был взрыв на борту. Кто это осуществил, я лично не знаю. Но я сказал, что я, зная Путина, насколько он щепетильный, осторожный, аккуратный, не верю, что он будет этим заниматься. И потом. Для главы государства такого это безумие. Он не безумец. Я далек от того, чтобы его делать белым и пушистым. У нас работа такая, "гадкая". Я не делаю его белым и пушистым, но знаю, что все будет свалено на него. Так оно и получается. (...) Как бы ни было, что бы ни происходило, время покажет. Пройдет время, мы все узнаем. Это скрыть в современное время невозможно. Но то, что произошло, гнусно. Для меня это неприемлемо. Еще и с той точки зрения: все мы мужики, война есть война, но в чем виноваты трое пилотов, стюардесса? Там же половина людей, которая вообще к этому "маршу справедливости" не имела отношения. Поэтому я этого не понимаю и не приемлю. Это недопустимо", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент Беларуси также отметил, что в покушении на Евгения Пригожина для российских властей не было никакого смысла. По его мнению, ситуация с ЧВК "Вагнер" "устаканилась", стороны пришли к договоренностям и согласовали дальнейшие шаги.



Напомним, вечером 23 августа МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Ведомство уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа, все они погибли. В списке пассажиров самолета, по информации Росавиации, значатся фамилия и имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.