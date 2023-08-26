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Разработчики анонсировали новую функцию WhatsApp

Просмотров:92 Опубликовано: Сегодня, 08:25
Разработчики анонсировали новую функцию WhatsApp
Фото из открытых источников
В ближайшем будущем на статусы в популярном мессенджере можно будет отвечать не только предложенными смайликами, но и одним из подобранных аватар, сообщает Zakon.kz.

Новую функцию, которая еще находится в разработке, анонсировали разработчики приложения. Как пишет сайт WABetaInfo, появится обновление уже совсем скоро.

"WhatsApp планирует расширить эту функцию, добавив возможность отвечать с помощью аватара. Поскольку пользователю доступно только 8 смайлов с функцией обычной реакции, он сможет ответить на обновление статуса, выбрав один из доступного набора из 8 аватаров. Это определенно улучшает общее впечатление от ответа на обновления статуса", – сказано в сообщении.

Такое нововведение, по мнению разработчиков, улучшит взаимодействие между пользователями и расширит функционал мессенджера.

"Это особенно полезно, поскольку аватар позволит пользователям лучше выражать свои эмоции, преодолевая ограничения, часто налагаемые лаконичным языком смайлов. Мы считаем, что включение аватаров определенно побуждает пользователей отвечать, когда смайликов недостаточно", – сообщают разработчики.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появилась возможность создавать безымянные группы. Ранее при создании новой группы пользователь должен был указать ее название.


Источник: zakon.kz
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