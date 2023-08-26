На борту самолёта Пригожина была уроженка Казахстана

23 августа стало известно о крушении частного джета в Тверской области, в списках пассажиров которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На борту воздушного судна находилась единственная женщина — 39-летняя Кристина Распопова (Ядревская), пишет Qostanay.TV со ссылкой на StarHit.ru.



Кристина — старшая сестра заместителя прокурора города Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова. Оба родились в Казахстане. В свое время девушка приняла решение — покорить столицу России. А недавно переехала в Санкт-Петербург, где работала бортпроводницей в «МНТ Аэро» на частных рейсах. Что касается личной жизни, то, судя по статусу в соцсетях, она находилась в разводе.



«У нее всегда был сильный характер. Она уехала в Москву, чтобы добиваться высот, строить карьеру, пробивная была. Они с братом пошли разными дорогами, общались мало, изредка созванивались, виделись не чаще раза в год, Кристина никогда не приезжала в Челябинск. Он и не знал, что сестра летела на самолете Пригожина. Знал только, что та работает на бизнес-джете, который сдают в аренду всем, кто может это себе позволить», — рассказал источник.



Трагедия с частным джетом Евгения Пригожина произошла вечером 23 августа при выполнении рейса из столичного аэропорта Шереметьево в Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.



Все они, по сообщению МЧС, погибли. Все тела жертв авиакатастрофы находятся в морге на экспертизе.