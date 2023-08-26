Исключить алкоголь из системы "все включено" хотят в Турции

В Турции предлагают пересмотреть пакетные туры и исключить алкоголь из системы "все включено". На такую меру здесь хотят пойти, чтобы поддержать интерес семей к отдыху в этой стране, передает Tengritravel.kz со ссылкой на TurizmGuncel.com.



О том, что цены на пакетные туры в Турцию следует пересмотреть, в частности заявил гендиректор компании Bentour Дениз Угур. Он считает, что необходимо создать базовые пакеты "все включено" с меньшим количеством алкоголя или вообще без него, чтобы поддержать интерес семей к Турции.



Как сообщает издание, в текущем году цены на отели в Турции превысили цены многих направлений в Средиземноморье. По мнению Дениза Угура, для семей с детьми цены необходимо снизить, чтобы отдых в Турции оставался доступным. Для этого глава Bentour предлагает подготовить базовые пакеты, исключив оттуда алкогольные напитки, поскольку акцизы на алкоголь в этой стране достаточно высокие, что в конечном итоге влияет на стоимость путевок и туров.