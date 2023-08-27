В Австралии разбился самолет. Есть выжившие

Американский конвертоплан Osprey принимал участие в военных учениях в Австралии. Он упал на территории острова Мелвилл. На борту находились около 20 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



Во время учений на севере Австралии потерпел крушение американский военный летательный аппарат, на борту которого находилось около 20 человек, сообщили в воскресенье, 27 августа, местные СМИ. О причинах крушения не сообщается.



Министерство обороны Австралии подтвердило, что на борту самолета вертикального взлета (конвертоплана) Osprey находились американские военнослужащие, и сообщило, что, судя по всему, австралийские солдаты не пострадали. "На нынешнем важнейшем раннем этапе наше внимание сосредоточено на ликвидации последствий инцидента и обеспечении безопасности всех причастных лиц", - говорится в заявлении министерства.



Самолет участвовал в учениях в районе островов Тиви к северу от города Дарвин. По информации австралийской общественной телерадиокомпании ABC, трех человек удалось спасти - один из них находится в критическом состоянии, двое - в стабильном.



На онлайн-карте чрезвычайных происшествий службы спасения Северной территории Австралии обозначено, что в воскресенье утром на острове Мелвилл произошла "авиационная катастрофа".



Винтокрылый летательный аппарат Osprey, сочетающий в себе возможность вертикального взлета вертолета и скорость турбовинтового самолета, принимал участие в учениях Predators Run - совместных маневрах вооруженных сил США и Австралии.