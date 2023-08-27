Следственный комитет России подтвердил гибель Пригожина

Следственный комитет России подтвердил гибель главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина, передает Tengrinews.kz.



"Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области.



В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", - сообщили в Следственном комитете России.



Ранее сообщалось, что, по данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", - говорится в публикации.