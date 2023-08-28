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Что нужно знать при покупке электромобиля в Казахстане

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 13:59
Что нужно знать при покупке электромобиля в Казахстане
Иллюстративное фото
Все больше электромобилей появляется на дорогах Казахстана. Мы собрали самые часто задаваемые вопросы от автолюбителей, рассматривающих покупку первого в своей жизни электрокара. Ответить на них и оценить плюсы и минусы электромобиля помогут специалисты официального дистрибьютора Hyundai в Казахстане, электрокар Ioniq 5 недавно был представлен в Казахстане официально.

Какой автомобиль выгоднее приобрести – обычный или электрический?

Электромобили в среднем стоят дороже, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это связано с более сложной технологией электромобилей и дорогостоящими компонентами, такими как литий-ионные аккумуляторные батареи. Но за счёт экономии в ходе эксплуатации разница в цене окупается примерно за 1,5-2 года. У электрокаров меньше подвижных деталей и нет необходимости в регулярной замене масла и фильтров, что уменьшает расходы на обслуживание. Также владелец существенно экономит на топливе.
Электромобиль не загрязняет окружающую среду вредными выбросами, поэтому избавлен от некоторых видов налогов. Еще один плюс – возможность посещать некоторые природные зоны, например Шымбулак, куда въезд разрешен только на экологически чистых видах транспорта.

Сколько можно проехать на одной зарядке, сколько стоит зарядить электромобиль?


Запас хода у разных электромобилей различен. В случае Hyundai Ioniq 5 это 460 километров. В среднем житель мегаполиса проезжает в день 45-50 километров., поэтому заряжать батарею можно каждые 3-5 дней, рекомендуется не допускать падения заряда ниже 30 %. Полная зарядка электромобиля усредненно обойдётся в 2000 тенге.

Сколько времени займет зарядка автомобиля?


Существуют быстрые и медленные зарядки. Быстрая зарядка — это источник постоянного тока мощностью от 22 до 480 киловатт. На зарядных станциях в Казахстане время зарядки с 20 до 80 % – от 30 до 90 минут, в зависимости от мощности. Быстрые зарядки установлены на специальных ЭЗС, на парковках ТРЦ и бизнес-центров, а также в дилерских центрах Hyundai.


Как часто нужно проходить техобслуживание?


Плановое техническое обслуживание производится каждые 10 000 км либо 1 раз в год, в зависимости от ваших потребностей. При каждом техобслуживании производится тестирование «здоровья» батареи и ее остаточной емкости, заменяется салонный фильтр. Периодически производится замена тормозной жидкости, масел в дифференциалах, охлаждающей жидкости (антифриз), в том числе в контуре охлаждения высоковольтной батареи. Замена расходников по ходовой части, при необходимости, не отличается от бензиновых автомобилей.

Кстати, Hyundai при покупке Ioniq 5 дарит 5 техобслуживаний в подарок. Важно доверять обслуживание автомобиля специалистам, которые знают продукт и имеют все необходимые специальные инструменты и оборудование, а также соблюдают технику безопасности в работе с высоковольтным оборудованием.

Для медленной зарядки используется источник переменного тока – зарядка «в домашних условиях» займет от 6 часов, обычно авто ставят заряжаться на ночь.

Можно ли ездить на электромобиле зимой?


Электромобили выдерживают температуры до 20-30 градусов мороза. В зимнее время, даже при сильном морозе, батарея работает бесперебойно благодаря системам подогрева и охлаждения – такая система имеется на Ioniq. Отметим, что дальность хода электрокаров зимой снижается на 20-30 %, это следует учитывать при эксплуатации.

Безопасен ли электромобиль при ДТП?


Электромобиль оборудован системами пассивной безопасности. В случае ДТП срабатывают системы, отключающие высоковольтное питание электромобиля. На Hyundai Ioniq 5 ниша, в которой расположена высоковольтная батарея, имеет дополнительный прочный и жесткий каркас, минимизирующий повреждения при столкновении. Однако мы рекомендуем не забывать о собственной безопасности, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Есть ли скидки или специальные программы при покупке электромобиля?


Hyundai совместно с Банком ЦентрКредит запускает программу по кешбэку в рамках Глобальной программы финансирования зеленых технологий. При покупке электромобиля Ioniq 5 в кредит с первоначальным взносом 10 % клиент получает кешбэк в размере до 2 859 000 тг на личный карточный счет клиента. Программа действует с 1 по 30 сентября. Подробнее – в контакт-центре 7007.


Источник: tengrinews.kz
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