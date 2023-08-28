Что нужно знать при покупке электромобиля в Казахстане

Какой автомобиль выгоднее приобрести – обычный или электрический?



Сколько можно проехать на одной зарядке, сколько стоит зарядить электромобиль?

Сколько времени займет зарядка автомобиля?



Как часто нужно проходить техобслуживание?

Можно ли ездить на электромобиле зимой?

Безопасен ли электромобиль при ДТП?

Есть ли скидки или специальные программы при покупке электромобиля?

Все больше электромобилей появляется на дорогах Казахстана. Мы собрали самые часто задаваемые вопросы от автолюбителей, рассматривающих покупку первого в своей жизни электрокара. Ответить на них и оценить плюсы и минусы электромобиля помогут специалисты официального дистрибьютора Hyundai в Казахстане, электрокар Ioniq 5 недавно был представлен в Казахстане официально.Электромобили в среднем стоят дороже, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это связано с более сложной технологией электромобилей и дорогостоящими компонентами, такими как литий-ионные аккумуляторные батареи. Но за счёт экономии в ходе эксплуатации разница в цене окупается примерно за 1,5-2 года. У электрокаров меньше подвижных деталей и нет необходимости в регулярной замене масла и фильтров, что уменьшает расходы на обслуживание. Также владелец существенно экономит на топливе.Электромобиль не загрязняет окружающую среду вредными выбросами, поэтому избавлен от некоторых видов налогов. Еще один плюс – возможность посещать некоторые природные зоны, например Шымбулак, куда въезд разрешен только на экологически чистых видах транспорта.Запас хода у разных электромобилей различен. В случае Hyundai Ioniq 5 это 460 километров. В среднем житель мегаполиса проезжает в день 45-50 километров., поэтому заряжать батарею можно каждые 3-5 дней, рекомендуется не допускать падения заряда ниже 30 %. Полная зарядка электромобиля усредненно обойдётся в 2000 тенге.Существуют быстрые и медленные зарядки. Быстрая зарядка — это источник постоянного тока мощностью от 22 до 480 киловатт. На зарядных станциях в Казахстане время зарядки с 20 до 80 % – от 30 до 90 минут, в зависимости от мощности. Быстрые зарядки установлены на специальных ЭЗС, на парковках ТРЦ и бизнес-центров, а также в дилерских центрах Hyundai.Плановое техническое обслуживание производится каждые 10 000 км либо 1 раз в год, в зависимости от ваших потребностей. При каждом техобслуживании производится тестирование «здоровья» батареи и ее остаточной емкости, заменяется салонный фильтр. Периодически производится замена тормозной жидкости, масел в дифференциалах, охлаждающей жидкости (антифриз), в том числе в контуре охлаждения высоковольтной батареи. Замена расходников по ходовой части, при необходимости, не отличается от бензиновых автомобилей.Кстати, Hyundai при покупке Ioniq 5 дарит 5 техобслуживаний в подарок. Важно доверять обслуживание автомобиля специалистам, которые знают продукт и имеют все необходимые специальные инструменты и оборудование, а также соблюдают технику безопасности в работе с высоковольтным оборудованием.Для медленной зарядки используется источник переменного тока – зарядка «в домашних условиях» займет от 6 часов, обычно авто ставят заряжаться на ночь.Электромобили выдерживают температуры до 20-30 градусов мороза. В зимнее время, даже при сильном морозе, батарея работает бесперебойно благодаря системам подогрева и охлаждения – такая система имеется на Ioniq. Отметим, что дальность хода электрокаров зимой снижается на 20-30 %, это следует учитывать при эксплуатации.Электромобиль оборудован системами пассивной безопасности. В случае ДТП срабатывают системы, отключающие высоковольтное питание электромобиля. На Hyundai Ioniq 5 ниша, в которой расположена высоковольтная батарея, имеет дополнительный прочный и жесткий каркас, минимизирующий повреждения при столкновении. Однако мы рекомендуем не забывать о собственной безопасности, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.Hyundai совместно с Банком ЦентрКредит запускает программу по кешбэку в рамках Глобальной программы финансирования зеленых технологий. При покупке электромобиля Ioniq 5 в кредит с первоначальным взносом 10 % клиент получает кешбэк в размере до 2 859 000 тг на личный карточный счет клиента. Программа действует с 1 по 30 сентября. Подробнее – в контакт-центре 7007.