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Индийский луноход передал неожиданные данные о температуре Луны

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:49
Индийский луноход передал неожиданные данные о температуре Луны
Иллюстративное фото
Температура поверхности Южного полюса достигает отметки почти в 60 градусов выше нуля.

Индийский луноход "Прагьян" передал первые наблюдения с поверхности Южного полюса Луны. Об этом в соцсети X сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"ChaSTE измеряет температуру верхнего слоя лунного грунта в районе полюса, чтобы выяснить особенности температурного режима поверхности Луны. Он оснащён температурным зондом с управляемым механизмом проникновения, способным достигать глубины 10 см под поверхностью и 10 отдельными температурными датчиками", – пишет ISRO.

Представленный ISRO график показывает изменения температуры лунной поверхностного слоя на различных глубинах, зафиксированные в месте забора проб.

Индийский луноход передал неожиданные данные о температуре Луны


Судя по графику, по ходу погружения зонда в лунный грунт температура увеличивается и достигает отметки в почти 60 градусов выше нуля. Это первый подобный температурный анализ поверхности Южного полюса Луны.
"Учёные сейчас проводят более детальное изучение этого вопроса", – сообщает ISRO.
Сотрудник  ISRO Би Дарукеша сообщил в интервью крупнейшему информационному агентству Индии Press Trust of India, что полученные результаты оказались полной неожиданностью для исследователей.

"Мы были уверены, что температура на поверхности составляет около 20-30 градусов, но она достигает 60 градусов. Это гораздо выше, чем мы ожидали", – сказал Би Дарукеша.

23 августа Индия стала первой страной, которая успешно посадила космический аппарат на неизведанной территории Южного полюса Луны.


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