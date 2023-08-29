Взвешивать пассажиров начали авиакомпании в Южной Корее

С 28 августа в Южной Корее начали взвешивать пассажиров перед посадкой в самолет. Как пишет британская газета The Independent, распоряжение поступило из Министерства транспорта и касается всех авиаперевозчиков страны, передает Tengritravel.kz.



Обязательное взвешивание пассажиров должно помочь авиакомпаниям равномерно распределять вес на борту лайнера, что позволит сэкономить топливо и повысить безопасность полета.



В Korean Air успокоили пассажиров, сказав, что за лишний вес не собираются брать доплату, а все данные будут обезличенными и послужат лишь для составления общей статистики. Обработкой сведений и анализом поступающей от авиаперевозчиков информации займется Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.



В авиакомпании также отметили, что процедура взвешивания пока будет исключительно добровольной и от нее при желании можно отказаться.



Вместе с тем, по заявлению официальных представителей Korean Air, такие данные позволят ежегодно экономить до миллиарда долларов за счет грамотного распределения нагрузки в салонах самолетов и уменьшения расхода топлива.