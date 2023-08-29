Безразличие к богатству. Топ-5 привычек норвежцев, в которые сложно поверить

Ранее Aviata.kz и Tengritravel рассказывали о привычках японцев, переняв которые, каждый может по-новому взглянуть на знакомый мир. В этот раз речь пойдет о странных, на первый взгляд, правилах граждан Норвегии, за которыми скрывается настоящая глубокая философия.



Норвежцы - с виду самый обычный народ: в меру вежливые, сдержанные, стильно одетые. Но стоит копнуть чуть поглубже, как можно обнаружить, что их жизнь подчинена некоторым неожиданным правилам. Давайте разберем пять самых интересных.



В Норвегии считают недопустимым без веского предлога заговаривать с незнакомцами в парках, транспорте, магазинах или садиться рядом с чужим человеком в автобусе, даже если он переполнен. Также не будут рады, если вы вздумаете заглянуть в гости без звонка, потому что "был тут недалеко, решил заскочить". Причем скрывать это ради приличия не станут: типичный норвежец в такой ситуации, скорее всего, вежливо скажет, что занят, и захлопнет перед вами дверь.



Работа раньше обычного



Норвежцы помешаны на идее о том, что должны приносить максимальную пользу обществу. Вот почему местные стремятся найти работу сразу по окончании университета, молодые мамы сидят в декрете не больше года, и даже для того, чтобы получать пособие по безработице, соискатель должен выполнить одно из главных требований - активно искать работу.



Трудиться в Норвегии начинают в 8:00. При этом рабочая неделя короче стандартной - всего 37,5 часа.



Треска в щелочи и "уставшая" сельдь



Трудно понять, как можно любить такое и даже называть деликатесом, но реальность неумолима. Норвежцы, желающие впечатлить дорогого заграничного гостя, обязательно посоветуют ему попробовать "сюрстремминг" (ферментированную, читай - сквашенную, если не сказать подпротухшую, сельдь) и "лютефиск" (сушеную треску, сурово замоченную в щелочи) — и сами с удовольствием присоединятся к трапезе.



Корми детей фастфудом и оставляй спать на морозе



Типичное меню в детском саду — бутерброды разных видов. Причем дети могут "собирать" их сами из предложенных ингредиентов: хлеба, сыра, соуса, икры, колбасы, рыбных палочек, яиц. Горячее в садах подают раз в неделю. Дома тоже чаще кусочничают, особенно по утрам и вечерам. Сэндвичи берут в походы, на прогулки, на работу.



Малышей с пеленок приучают спать в обед на улице в любую погоду. Холодно? Снег? Дождик накрапывает? Ничего страшного. Укутали потеплее, дождевик на коляску натянули — здоровее будет. Правда, с возрастом от такого дневного сна отказываются.



Будь одержим природой



Главная любовь норвежцев — любовь к природе, и доказывать ее принято каждую неделю. Вот почему с наступлением выходных местные города пустеют. Норвежцы запирают свои квартиры на ключ, берут детей, родителей, удочки, еду и отправляются в глухомань, подальше от цивилизации, поближе к сырости, неудобствам и красоте. Именно такое времяпрепровождение считается нормой. Остальное — отклонения, достойные общественного порицания.



Будь равнодушен к роскоши



Выделяться в этой стране не принято. Поэтому шикарных особняков, дорогих суперкаров, помпезных интерьеров и нарочитой демонстрации бриллиантов здесь нет от слова "совсем". Сплошные велосипеды, подчеркнутый "кэжуал" в одежде и хорошо знакомый миру, сдержанный скандинавский стиль в интерьерах - и это при том, что зарплаты в Норвегии выше среднеевропейских.