Похороны Евгения Пригожина прошли в "закрытом формате"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Присутствие президента не предусматривается", - сказал он. Песков добавил, что в Кремле не располагают конкретной информацией о похоронах.



"Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них", - пояснил представитель Кремля.



Накануне Песков уже сообщал журналистам, что в Кремле нет информации о формате и дате похорон Пригожина.



Информация о месте, времени и деталях проведения церемонии до последнего времени не разглашалась. В ожидании похорон сторонники Пригожина приносили цветы к стихийным мемориалам в разных российских городах.



Вечером во вторник, 29 августа, пресс-служба Пригожина в своем Telegram-канале сообщила, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга. "Прощание состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", - говорится в сообщении.



По данным источников "Коммерсанта", согласно пожеланию родственников, прощание прошло в присутствии только родных и близких друзей.