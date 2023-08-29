Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 30 Августа
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.44 KZT
  • €1 = 498.96 KZT
  • 1 RUB = 4.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Похороны Евгения Пригожина прошли в "закрытом формате"

Просмотров:150 Опубликовано: Вчера, 20:36
Похороны Евгения Пригожина прошли в "закрытом формате"
Фото из открытых источников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Присутствие президента не предусматривается", - сказал он. Песков добавил, что в Кремле не располагают конкретной информацией о похоронах.

"Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них", - пояснил представитель Кремля.

Накануне Песков уже сообщал журналистам, что в Кремле нет информации о формате и дате похорон Пригожина.

Информация о месте, времени и деталях проведения церемонии до последнего времени не разглашалась. В ожидании похорон сторонники Пригожина приносили цветы к стихийным мемориалам в разных российских городах.

Вечером во вторник, 29 августа, пресс-служба Пригожина в своем Telegram-канале сообщила, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга. "Прощание состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", - говорится в сообщении.

По данным источников "Коммерсанта", согласно пожеланию родственников, прощание прошло в присутствии только родных и близких друзей.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика