Суперлуние 30 августа: что ждать от этой магической ночи

В ночь на 31 августа 2023 года спутник приблизится к Земле на расстояние 357 344 километров и при этом вступит в фазу полнолуния. В последнюю ночь лета нас ждёт крайне редкое явление — Голубое суперлуние.
В августе нас ожидает довольно редкий и необычный феномен — в этом месяце произойдут сразу два суперлуния. Первое событие наступило 1 августа 2023 года. Второй раз аналогичное астрологическое явление случится 30 августа 2023 года, и именно о нем мы подробно поговорим прямо сейчас. В самом конце последнего летнего месяца большинство людей заметят, что ночное светило вдруг окажется непривычно близко к Земле. Согласно расчетам астрологов, оно будет казаться на 14% больше и на 30% ярче своего обычного состояния. Грядущее суперлуние получило название Голубой Луны из-за довольно редкой тенденции, когда в одном календарном месяце случается сразу два таких процесса, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на marieclaire.ru.Что несет суперлуние 30 августа 2023 года
Предстоящее суперлуние в знаке Рыб окажет ощутимое влияние на многие сферы жизнедеятельности человека, поскольку наделит людей мощным энергетическим потенциалом. С одной стороны, указанный период может носить разрушающий характер из-за повышенной активности, но, с другой стороны, при обращении к своим внутренним ресурсам он может дать ответы на важные вопросы.
Данное время, однозначно, нельзя назвать спокойным и размеренным, что скажется на поведении большинства людей. Предстоящее явление может внести сумятицу в привычный распорядок дня: возникнет желание конфликтовать, вступать в споры, вдруг обнаружатся мелкие проблемы в закрытых делах. Чтобы не терять самообладание, важно найти для себя определенные точки опоры: поддержку близких людей, медитацию, любимое хобби.Что можно делать во время суперлуния
Поскольку грядущая Голубая Луна будет проходить в знаке Рыб, указанное созвездие непременно повлияет на мировоззрение каждого человека. В это время многих людей посетят по-настоящему гениальные и новаторские идеи, способные вывести далеко вперед.
Рефлексирующие Рыбы заставят некоторых людей заглянуть глубоко внутрь себя, чтобы понять и осознать некоторые мысли, распрощаться со своими тревогами. Во время суперлуния всегда происходит мощный энергетический всплеск, который дает толчок к развитию, но только если вы готовы разобраться с некоторыми проблемами из прошлого.
В это время многим людям захочется активно вращаться в социуме, но делать это надо довольно аккуратно, потому что Голубая Луна может осложнить взаимодействие с окружающими.Что нельзя делать во время суперлуния
Главным «бичом» суперлуния можно назвать влияние на человеческую психику. В данный период никто не сможет избежать эмоциональной нестабильности. Будьте осторожнее при общении с другими людьми и старайтесь уходить от конфликтов (читайте также: «Как избегать конфликтов с окружающими?»).
Во время Голубой Луны любые скандалы могут нести довольно разрушающие последствия. Если вы не хотите испортить отношения с окружающими людьми на долгосрочной основе, избегайте необоснованных претензий и излишней откровенности.
День суперлуния будет отличаться повышенной аварийностью, поэтому по возможности проведите опасный период дома либо передвигайтесь самостоятельно. В данное время лучше ограничить свое перемещение по городу с помощью автомобиля, а также повременить с дальними командировками.
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