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Минкультуры приняло решение о прекращении деятельности TikTok в Кыргызстане

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Минкультуры приняло решение о прекращении деятельности TikTok в Кыргызстане
Фото из открытых источников
Бишкек (АКИpress) – Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики заявило, что приняло решение о прекращении деятельности в распространении сервиса TikTok на территории Кыргызстана.

Как сообщили АКИpress в министерстве, решение уже направлено в Министерство цифрового развития для дальнейшей реализации в рамках законодательства.

Как утверждают в Минкультуры, участились обращения с беспокойствами от ряда неправительственных организаций относительно вредного воздействия социальной сети «ТикТок», негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей.

«Отмечается, что «ТикТок» погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Кроме того, детская психика еще неустойчива, она только формируется и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения», - говорится в сообщении.

В этой связи Минкультуры провело мониторинг контента данной социальной сети, в ходе которого установлено, что «со стороны платформы отсутствуют ограничения доступа к информации, причиняющий вред здоровью и развитию детей, а также нет функций контроля за возрастной категорией при доступе к информации приложении TikTok».



Источник: kg.akipress.org
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