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Космическое агентство Индии начало обратный отсчёт до старта солнечной миссии

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 14:54
Космическое агентство Индии начало обратный отсчёт до старта солнечной миссии
Иллюстративное фото
Индийская организация космических исследований запустила обратный отсчёт до запуска солнечной миссии: аппарат Aditya-L1 по изучению звезды стартует 2 сентября.

"Обратный отсчёт продолжительностью 23 часа 40 минут, который приведёт к запуску в 11:50 (9:20 мск) 2 сентября 2023 года, начался сегодня в 12:10 по местному времени", — говорится в сообщении агентства в соцсети X (бывший "Твиттер").

Индийский аппарат собирается изучить Солнце с орбиты, находящейся в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения нашей планеты и звезды равны. Aditya-L1 измерит солнечную активность и её влияние на космическую погоду, будет наблюдать за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля.

Напомним, 23 августа индийская межпланетная станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на Луну. В результате Индия стала четвёртой страной после СССР, США и Китая, которой удалось успешно отправить экспедицию на спутник Земли. Сразу после этого успеха Индийская организация космических исследований объявила о решении назначить на 2 сентября запуск своей первой станции по исследованию Солнца.


Источник: life.ru
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