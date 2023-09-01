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Индия при помощи»Чандраян-3″, разоблачила самую большую аферу США — американцев на Луне не было

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:45
Индия при помощи»Чандраян-3″, разоблачила самую большую аферу США — американцев на Луне не было
Фото: fotoxcom.ru
Так вот, была установлена одна весьма интересная деталь. Как оказалось, температура на Луне превышает прогнозируемые значения в несколько раз, плюс с этому было установлено, что на поверхности спутника присутствует такое явление, как электризованные песчаные бури. С первого взгляда, ну что такого? Ну выше температура, ну какие-то там бури… Но все дело в том, что установление этих фактов, ставит под сомнение громкий успех программы пилотируемых космических полетов космического агентства США НАСА «Аполлон» в 1969-1972 годах.

Как сообщил сотрудник индийского ISRO Би Дарукеши, луноход «Прагьян» сошедший с борта «Чандраян-3», зафиксировал крайне высокую температуру лунной поверхности. Изначально было заявлено что температура грунта Луны составляет 20-30°С, однако «Прагьян» зафиксировал куда более высокие значения — до 70°С, , что превысило ранее озвученные показатели в 2-3 раза. А если учесть тот факт, что «Чандраян-3» прилунился и высадил «Прагьян» на Южном полюсе Луны, где Солнце находится у самого горизонта, то нагрев там по всем научным канонам должен был быть самым минимальным.


Возникает вопрос, а как же американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Алдрин которые в рамках миссии высадились на Луне в районе разлома Мария Серенитатис 20 июля 1969 года? Или мы чего-то не знаем и это были супермены которым экстремально высокие температуры нипочем? А последующие астронавты, все поголовно видимо были Бэтменами? Ведь если отталкиваться от данных лунохода «Прагьян», то в месте высадки, американские астронавты столкнулись не со стандартными 90-100°С, а с куда более «жаркими» 170-180°С, а при таких температурах как известно, возможности для жизнеобеспечения попросту отсутствуют.

Ну хорошо, предположим американские ребята были суперменами, сделанными из камня которым адское пекло нипочем. Но как быть с электризованные пылевыми бурями, которые на беду для американцев установили «Чандраян» и «Прагьян»? Как оказалось, на поверхности Луны происходит множество различных аномалий, в том числе и разнообразные электрические процессы. Ежедневно можно наблюдать, как лунная поверхность сверкает электрическими разрядами в тысячу вольт.


На Луне электричество генерируется солнечными лучами и особыми свойствами реголита, почвы Луны.

Сконцентрированные на поверхности Луны вольты эта огромная опасность не только для человека, но и для аппаратуры, так как это явление сопровождается высокой температурой. Видимо, это и стало причиной повышения нагрева грунта, чему так искренне удивился Би Дарукеш.

Клубы электролизованной пыли которая поднимается с поверхности реголита, создают большие проблемы как для визуальных наблюдений, так и для фото и видео съемки, не говоря уже о конкретной деятельности человека на лунной поверхности.

Однако, Нил Армстронг, Эдвин Алдрин и другие, в своих многочисленных интервью никогда не упоминали о подобных явлениях. Что это — необычайное везение? Вряд ли, такое бывает только в сказках. Можно конечно сказать, что с 1969 года прошло почти 55 лет и на Луне за это время произошли какие-то серьезные катаклизмы, которые привели к повышению температуры и появлению такого явления как электризованные песчаные бури. Однако и это не выдерживает никакой критики, так как все процессы происходящие на Луне, отражаются и на Земле, а за полвека каких либо существенных изменений не наблюдалось.

Так же стоит отметить ещё один немаловажный момент. По оценкам ЦРУ, лунная программа СССР обошлась стране в $16-22 млрд., что в переводе на современные цены порядка $130 млрд. Но этих денег было мало для строительства надежной космической техники, и соответственно высадка людей на Луну была невозможна. Для того что бы достичь должного уровня надежности для отправки астронавтов на Луну, необходимо было потратить в нынешних ценах не менее $200-250 млрд.

В связи с этим возникает вопрос — как так получилось, что НАСА, при бюджете в $150-155 млрд, всего за 7 лет, сумела организовать безопасную, а главное неоднократную отправку миссий на Луну?

Кстати не стоит забывать, что вопрос связанный с подлинностью фотографий сделанных американцами на Луне, давно висит в воздухе. Если астронавты высаживались на Луну на стороне, видимой с Земли, то как так получилось что на фото с Луны, Земля находилась над горизонтом, когда должна быть в зените? Эксперты давно в один голос заявляют, что нигде земли над горизонтом быть не могло. А у фотоаппаратов, которые использовали астронавты, поле зрения было 53 на 53 градуса. Так что уместить Землю и горизонт в кадре никак бы не получилось.


Источник: chelyabinsk-news.ru
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