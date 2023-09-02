На Землю обрушится первая этой осенью магнитная буря

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что 3 сентября 2023 года на Землю обрушится очередная магнитная буря, передает Zakon.kz.



Ученые говорят, что геомагнитные возмущения начнутся в ночь на воскресенье, к утру сила удара достигнет 5 баллов, затем пойдет на спад.



Данная активность не считается мощной, но, тем не менее, метеозависимым людям стоит в этот период внимательней отнестись к своему здоровью.



Специалисты напоминают, что в такие дни следует бережнее относиться к своему организму, избегать перегрузок и нахождения под солнцем, совершать пешие прогулки на свежем воздухе, употреблять легкую пищу.



Ранее сообщалось, что в первый день осени на Солнце произошла вспышка класса M1.2.