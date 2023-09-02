Экс-кандидат в президенты Кыргызстана арестован по делу о госизмене

Астана. 2 сентября. КазТАГ – Бывший кандидат в президенты Кыргызстана Адахан Мадумаров арестован по делу о государственной измене, сообщает Kaktus.Media.



«Первомайский райсуд Бишкека рассмотрел меру пресечения в отношении депутата парламента Адахана Мадумарова. Отметим, Адахану Мадумарову было предъявлено обвинение по статье «Государственная измена» УК КР. Следственный судья Тилек Турдукулов отправил его в СИЗО ГКНБ до 24 октября», - говорится в сообщении в субботу.



Депутата задержали 2 сентября возле его дома во время прогулки, в это время Адахан Мадумаров гулял с сыном.



«Связано его дело с протоколом, который был подписан в 2009 году. 3 марта 2009 года Адахан Мадумаров, будучи секретарем совета безопасности Кыргызстана, подписал протокол с Таджикистаном. С таджикской стороны документ подписал секретарь Совбеза РТ Амиркул Азимов. В протоколе имеется девять пунктов, один из которых касается земельного участка Торт-Кочо. Кыргызстан на 49 лет получал в аренду у таджикской стороны 5 га земли длиной 275 м для ремонта трассы Ош – Баткен – Исфана и строительства нового моста. Но позже этот договор стал причиной проблем на границе», - сказано в сообщении.



Как отмечается, кыргызская сторона относит этот участок к неописанным, а таджикская сторона считает его своим, раз уж он сдан в аренду Кыргызстану.



«Позднее оппоненты Мадумарова заявляли, что именно этот протокол стал причиной споров, так как Кыргызстан фактически признал законность владения этой землей Таджикистаном, обязавшись арендовать территорию. Мадумаров говорил, что подписание этого протокола на тот момент было правильным действием. Благодаря этому документу сейчас машины беспрепятственно проезжают из Сулюкты в Бишкек. Он отметил, что протокол не был поддержан парламентом Кыргызстана, а значит, не имеет никакой силы и не должен мешать Кыргызстану в переговорах с таджикской стороной», - уточняет издание.