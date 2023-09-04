Казахстанская журналистка с дочерью погибли в ДТП в Турции

В турецком городе Аланья в результате ДТП погибли две казахстанки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на TRT Haber.



Трагедия произошла 3 сентября. В результате столкновения двух автомобилей погибли трое туристов. По данным издания, находившаяся в автомобиле-сафари гражданка Казахстана скончалась на месте, российская туристка и 2-летняя казахстанка скончались в больнице.



Как сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев в своем Telegram-канале, в ДТП погибла известная журналистка, основательница детского реабилитационного центра "Зейін Атырау" Арайлым Бакытжан.



"Она попала в крупную автомобильную аварию в Анталье. Вместе с ней погибла и ее маленькая дочь. А муж лежит в больнице в тяжелом состоянии. В настоящее время с посольством Казахстана в Турции ведутся переговоры и создаются все условия для лечения нашего соотечественника. Также ведется работа по транспортировке тел умерших. Выражаю глубокие соболезнования семье погибших", - написал Жасулан Бисембиев.