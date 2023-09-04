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Казахстанская журналистка с дочерью погибли в ДТП в Турции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:59
Казахстанская журналистка с дочерью погибли в ДТП в Турции
Фото: trthaber
В турецком городе Аланья в результате ДТП погибли две казахстанки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на TRT Haber.

Трагедия произошла 3 сентября. В результате столкновения двух автомобилей погибли трое туристов. По данным издания, находившаяся в автомобиле-сафари гражданка Казахстана скончалась на месте, российская туристка и 2-летняя казахстанка скончались в больнице.

Как сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев в своем Telegram-канале, в ДТП погибла известная журналистка, основательница детского реабилитационного центра "Зейін Атырау" Арайлым Бакытжан.

"Она попала в крупную автомобильную аварию в Анталье. Вместе с ней погибла и ее маленькая дочь. А муж лежит в больнице в тяжелом состоянии. В настоящее время с посольством Казахстана в Турции ведутся переговоры и создаются все условия для лечения нашего соотечественника. Также ведется работа по транспортировке тел умерших. Выражаю глубокие соболезнования семье погибших", - написал Жасулан Бисембиев.


Источник: Тengrinews.kz
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