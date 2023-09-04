Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин проводят переговоры о возобновлении зерновой сделки в российском городе Сочи, сообщает Zakon.kz.



Как сообщает Anadolu, турецкий президент прибыл в Сочи с однодневным рабочим визитом. Он обсудит с Путиным региональные и глобальные проблемы, а также двусторонние отношения.



"В повестке переговоров лидеров стоит и возобновление "Черноморской зерновой инициативы", которая в прошлом году значительно смягчила глобальный продовольственный кризис. 17 июля Россия приостановила свое участие в сделке, заключенной при посредничестве Турции и ООН, о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов", – отмечает турецкое СМИ.



Турецкая сторона прилагает дипломатические усилия, чтобы восстановить соглашение по так называемой зерновой сделке, заключенное в июле 2022 года. Анкара также призывает Киев и Москву перейти к мирным переговорам для завершения российско-украинского конфликта. Ранее, в июле 2023 года, Реджеп Тайип Эрдоган уже обсуждал зерновую сделку с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

