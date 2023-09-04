Путин озвучил Эрдогану условия возобновления "зерновой сделки"

Президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи в понедельник, 4 сентября, высказался по поводу продления "зерновой сделки", позволявшей экспортировать украинское зерно по Черному морю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости и DW.По словам Путина, Россия будет готова рассмотреть возможность реанимировать "зерновую сделку", как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности."Западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки, то есть отказываются выводить из под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок", - сказал Путин.Российский лидер заявил, что Запад обманывал Россию по поводу гуманитарного характера зерновой сделки."Запад, мягко говоря, нас обманывал на счет гуманитарных целей черноморской инициативы, по оказанию содействия развивающимся странам, поскольку из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70 процентов - хочу это подчеркнуть еще раз, более 70 процентов - поступили в обеспеченные страны, и прежде всего в страны Евросоюза", - сказал Путин. По его словам, на долю нуждающихся стран пришлось лишь три процента, это меньше одного миллиона тонн.Эрдоган в ходе встречи с Путиным заявил, что их переговоры по зерновой сделке будут иметь значение для всего мира и, особенно, для стран Африки."Весь мир устремил взгляд на зерновую сделку. Что получится, какой будет результат? У всех есть ожидания, я считаю, верю, что после наших контактов миру мы дадим необходимый месседж", - сказал Эрдоган.По словам турецкого лидера, реализацию Черноморской зерновой инициативы следует продолжить, устраняя имеющиеся недостатки. Эрдоган отметил, что альтернативные зерновому соглашению предложения не принесли аналогичную Черноморской зерновой инициативе "устойчивую, безопасную и постоянную модель, основанную на сотрудничестве между сторонами".​​​​​​​Он добавил, что для возобновления зернового соглашения "Украине, безусловно, необходимо смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией".Черноморская зерновая инициатива - соглашение, подписанное Россией и Украиной с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года - узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о выходе РФ из "зерновой сделки", заявив, что "часть этих черноморских договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор".