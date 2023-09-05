В WhatsApp появилась возможность использовать несколько аккаунтов

Популярный мессенджер добавил новую функцию - мультиаккаунт. Благодаря ей WhatsApp позволит пользователям добавлять еще одну учетную запись на одно и то же устройство без использования сторонних приложений. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на WABetaInfo.



Функцию переключения между учетными записями, позволяющую зарегистрировать и использовать дополнительный аккаунт на одном устройстве, пользователи ждали давно. Ранее они были вынуждены загружать сторонние приложения под другие аккаунты.



Сейчас пользователи могут добавить только одну дополнительную учетную запись. Тем не менее, не исключено, что в будущем количество аккаунтов будет увеличено.



Ранее мы писали о том, что WhatsApp внедряет новую функцию для повышения приватности звонков. Теперь пользователи мессенджера смогут скрыть свой IP-адрес при звонках.