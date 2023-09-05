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Япония потребовала от Китая снять запрет на японские морепродукты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Япония потребовала от Китая снять запрет на японские морепродукты
Фото: pixabay
Япония требует, чтобы власти Китая отменили полный запрет на японские морепродукты, который ввели в стране после сброса в море очищенных стоков с АЭС "Фукусима", сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел Японии распространило обращение к Всемирной торговой организации (ВТО), в котором потребовало, чтобы Китай "немедленно отозвал" запрет на японские морепродукты.

"Япония привела свои контраргументы в послании ВТО, объяснив безопасность сброса очищенных стоков в море, подтвержденную результатами мониторинга, и заявила, что приостановка импорта морепродуктов Китаем совершенно неприемлема", – говорится в сообщении министерства.

В своем послании ВТО Япония указывает, что власти страны проводят мониторинг трех типов после сброса очищенных стоков с "Фукусимы" в море, и данные о каждом из этих мониторингов доступны в реальном времени на сайте правительства. Анализы показывают, что концентрация радиоактивного трития в воде существенно ниже установленных допустимых нормативов. Японские власти настаивают, что два года вели подготовку к сбросу стоков и уверены, что вода с "Фукусимы" не приведет к радиоактивному загрязнению.

Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов после того, как Япония сбросила в океан очищенные сточные воды с АЭС "Фукусима", где в 2011 году произошел инцидент с радиоактивным загрязнением. В Южной Корее запрет не вводили, но ее население также резко сократило потребление японских морепродуктов. Между тем Китай и Корея – важные рынки сбыта для Японии. Чтобы развеять сомнения в безопасности японской рыбы, премьер страны Фумио Кисида и несколько министров показательно отобедали морепродуктами, выловленными в префектуре Фукусима. Первые анализы морской воды, проведенные в Южной Корее после сброса стоков с АЭС, показали, что уровень радиоактивных веществ оказался ниже допустимой нормы.


Источник: Zakon.kz
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