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Перспектив для достижения мира в Украине нет - Эрдоган

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:35
Перспектив для достижения мира в Украине нет - Эрдоган
Фото ©РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи заявил об отсутствии перспектив мирного урегулирования ситуации в Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ankara Masası.

Турецкий лидер отметил, что Турция с первого дня конфликта выступала за "мир, диалог и дипломатию" и "не усугубляла проблему и не подливала масла в огонь".

"К сожалению, война, продолжающаяся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается", - заявил он.

Говоря об активизации Черноморской инициативы, Эрдоган заявил, что в результате вклада Турции Организация Объединенных Наций подготовила новый пакет, который проложит путь к возрождению инициативы.

"Министр иностранных дел Турции обсудил технический аспект этой инициативы, новый пакет предложений со своим российским коллегой Лавровым во время его визита в Москву. Я обсудил сегодня этот вопрос с господином Путиным. Я детально его оценил. Надеюсь, что в короткие сроки мы достигнем хорошего результата, который оправдает ожидания", - сказал он.

Кроме того, Эрдоган сообщил о готовности страны взять на себя посреднические услуги для урегулирования конфликта в Украине.

"Мы готовы внести свою лепту в случае изъявления такого желания от сторон. Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская атомная электростанция. Мы надеемся, что эта война, наносящая ущерб двум нашим соседям и нашему региону, как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права", - подчеркнул он.


Источник: Тengrinews.kz
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