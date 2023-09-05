Перспектив для достижения мира в Украине нет - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи заявил об отсутствии перспектив мирного урегулирования ситуации в Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ankara Masası.



Турецкий лидер отметил, что Турция с первого дня конфликта выступала за "мир, диалог и дипломатию" и "не усугубляла проблему и не подливала масла в огонь".



"К сожалению, война, продолжающаяся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается", - заявил он.



Говоря об активизации Черноморской инициативы, Эрдоган заявил, что в результате вклада Турции Организация Объединенных Наций подготовила новый пакет, который проложит путь к возрождению инициативы.



"Министр иностранных дел Турции обсудил технический аспект этой инициативы, новый пакет предложений со своим российским коллегой Лавровым во время его визита в Москву. Я обсудил сегодня этот вопрос с господином Путиным. Я детально его оценил. Надеюсь, что в короткие сроки мы достигнем хорошего результата, который оправдает ожидания", - сказал он.



Кроме того, Эрдоган сообщил о готовности страны взять на себя посреднические услуги для урегулирования конфликта в Украине.



"Мы готовы внести свою лепту в случае изъявления такого желания от сторон. Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская атомная электростанция. Мы надеемся, что эта война, наносящая ущерб двум нашим соседям и нашему региону, как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права", - подчеркнул он.