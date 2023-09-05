В память о королеве: у Букингемского дворца прошел парад корги

В честь приближающейся годовщины смерти Елизаветы II возле Букингемского дворца прошел парад корги, передает Tengri Life со ссылкой на People.



Около двадцати корги вместе с их хозяевами предстали перед дворцом в монарших нарядах и даже коронах.



Мероприятие организовала Агата Кререр-Гилберт. Она призналась, что хотела бы, чтобы парад стал ежегодным событием.



"Мы собрались для того, чтобы почтить память Ее Величества, ушедшей из жизни год назад. По-моему, лучше всего это сделать вместе с корги — породы, которую она любила и лелеяла всю свою жизнь. Мы будем проводить такой парад ежегодно в память о Елизавете II. Я все еще не могу поверить в то, что ее с нами больше нет. Но она смотрит на нас с небес — поглядите только, как сегодня светит солнце!" — сказала она.



Первую корги по кличке Сьюзен Елизавете подарил ее отец Георг VI. С тех пор за все время правления у королевы было больше 30 собак этой породы. К слову, все питомцы были потомками первой корги Сьюзен.