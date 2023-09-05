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Индию могут переименовать в Бхарат

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:22
Индию могут переименовать в Бхарат
Фото: pexels.com
Международное название страны Республика Индия может измениться на Бхарат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на индийское издание Times Now.

По данным индийских СМИ, правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендра Моди может внести резолюцию о переименовании страны в Бхарат на специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября.

Частично подтверждают эту информацию и официальные приглашения на ужин лидерам стран G20 (саммит пройдет в начале сентября в Нью-Дели) от президента Индии, которые были отправлены от имени президента Бхарата. Сторонники переименования Индии в парламенте считают, что таким образом они избавятся от колониального прошлого страны, ассоциирующегося с ее названием.

Отметим, что упоминание "Бхарата" как названия страны встречается в действующей конституции Индии. В ней говорится, что "Индия, то же самое, что Бхарат, учреждается как Союз Штатов". Бхарат - официальное название Индии на языке хинди. Оно произошло от санскритского имени древнеиндийского царя Бхарата, история которого была описана в "Махабхарате", знаменитом индийском эпосе.


Источник: Тengrinews.kz
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