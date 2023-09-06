Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Сентября
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.97 KZT
  • €1 = 494.28 KZT
  • 1 RUB = 4.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

В Узбекистане будут наказывать за многоженство и ношение одежды, закрывающей лицо

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 10:56
В Узбекистане будут наказывать за многоженство и ношение одежды, закрывающей лицо
Фото из открытых источников
Депутаты в Узбекистане приняли законопроект, согласно которому к ответственности будут привлекать за многоженство и ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, сообщает Zakon.kz.

Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности создают правовую базу для закрепленного Конституцией определения Узбекистана как светского государства, говорится в сообщении законодательной палаты.

"Предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами, за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин", – говорится в документе.


Депутаты отметили, что, несмотря на принимаемые меры, в Узбекистане увеличивается количество браков, совершаемых по религиозным обрядам, из-за этого увеличивается число случаев многоженства. В стране набирает обороты пропаганда многоженства и его "преимуществ". В результате увеличилось и количество детей, рожденных вне брака.

Кроме того, в Узбекистане вводится мера административной ответственности за ношение в общественных местах "одежды, не позволяющей идентифицировать личность граждан".

"При этом условием, исключающем ответственность, являются случаи, когда лицо прикрыто, но идентифицируемо, на основании медицинских указаний или связанных с трудовой и служебной деятельностью, а также специальные головные уборы для обеспечения безопасности дорожного движения, или их участниками во время спортивных и культурно-массовых мероприятий и в других случаях, разрешенных законом", – говорится в сообщении.


Депутаты отметили, что принятие этого законопроекта послужит дальнейшему укреплению межнационального согласия, религиозной толерантности и защите прав женщин и детей, а также повышению эффективности усилий по поддержанию общественного порядка.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Perspectiva (Посетители) Сегодня, 10:59
Вот это правильно! Узбекистан вообще развивается отлично. Думаю, скоро многих обгонит! Респект!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика