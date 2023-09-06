В Узбекистане будут наказывать за многоженство и ношение одежды, закрывающей лицо

"Предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами, за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин", – говорится в документе.

"При этом условием, исключающем ответственность, являются случаи, когда лицо прикрыто, но идентифицируемо, на основании медицинских указаний или связанных с трудовой и служебной деятельностью, а также специальные головные уборы для обеспечения безопасности дорожного движения, или их участниками во время спортивных и культурно-массовых мероприятий и в других случаях, разрешенных законом", – говорится в сообщении.

Депутаты в Узбекистане приняли законопроект, согласно которому к ответственности будут привлекать за многоженство и ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, сообщает Zakon.kz.Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности создают правовую базу для закрепленного Конституцией определения Узбекистана как светского государства, говорится в сообщении законодательной палаты.Депутаты отметили, что, несмотря на принимаемые меры, в Узбекистане увеличивается количество браков, совершаемых по религиозным обрядам, из-за этого увеличивается число случаев многоженства. В стране набирает обороты пропаганда многоженства и его "преимуществ". В результате увеличилось и количество детей, рожденных вне брака.Кроме того, в Узбекистане вводится мера административной ответственности за ношение в общественных местах "одежды, не позволяющей идентифицировать личность граждан".Депутаты отметили, что принятие этого законопроекта послужит дальнейшему укреплению межнационального согласия, религиозной толерантности и защите прав женщин и детей, а также повышению эффективности усилий по поддержанию общественного порядка.