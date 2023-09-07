Свадьба осенью: счастливые даты

"Эти даты общие, но если вы хотите все спланировать заранее и знать свой день, благоприятный для начала семейной жизни, то одно правило нужно учесть обязательно: создавать семью важно в период личного подъема и плюса. Эти периоды высчитываются индивидуально", – отметила Айсулу Ахимова.

Многие пары отдают предпочтение свадьбе осенью. Летний зной сменяется на мягкое тепло, пейзаж играет яркими красками, овощи и фрукты в изобилии. Многие считают, что это чудесное время для бракосочетания. Zakon.kz поговорил с экспертами моды о создании осеннего образа для важного события.Осень действительно живописное время, которое как нельзя кстати подойдет для романтичных фотосессий, позволяющее запечатлеть свадебное мероприятие в лучшем виде и церемонии на открытом воздухе. У многих народов существует традиция гулять свадьбы именно осенью. Считалось, что если брак заключен в этот период, то он будет счастливым и прочным. Вместе с тем в конце года выгодно организовывать торжество и с экономической стороны – урожайный период способствует богатому и недорогому столу.Мы обратились к казахстанскому нумерологу Айсулу Ахимовой, чтобы узнать, какие даты благоприятны для вступления в брак.По ее мнению, можно выдохнуть после окончания ретроградного Меркурия и Венеры, которые влияли на многие аспекты нашей жизни, и смело проводить свадебные мероприятия.Так, свадьбу осенью 2023 всем влюбленным парам нумеролог рекомендует планировать на следующие даты:17, 21, 22, 24, 25, 27 и 29.15, 16, 20, 22 и 27.19, 20, 26.