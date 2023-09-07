В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp смогут оставлять реакции на сообщения, опубликованные в каналах. О появлении в мессенджере новой функции сообщает портал WABetaInfo.



С помощью этой функции пользователи получат возможность отправлять различные реакции на публикации. Перечень реакций смогут самостоятельно выбрать администраторы каналов. При этом оставлять их можно будет анонимно: пользователи смогут увидеть только количество оценок, которое набрала та или иная публикация. Пока функция доступна в бета-версии WhatsApp для Android 2.23.19.4.



«Канал представляет собой модель коммуникации "один — много", поэтому реакции — единственный способ взаимодействия его создателей и подписчиков», — отметили специалисты WABetaInfo, комментируя нововведение.



О появлении каналов в мессенджере стало известно в июне. По словам разработчиков, такой способ публикации информации представляется им «самым простым, надежным и конфиденциальным».