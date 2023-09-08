Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Сентября
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.48 KZT
  • €1 = 497.64 KZT
  • 1 RUB = 4.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Из-за роста цен на продукты тысячи немцев бросили своих питомцев

Просмотров:92 Опубликовано: Сегодня, 11:37
Из-за роста цен на продукты тысячи немцев бросили своих питомцев
Кадр из видео
Люди массово бросают домашних питомцев в Германии. Владельцы больше не в состоянии содержать пушистых членов семьи, сообщает «МИР 24».

По бюджету ударили постоянно растущие цены на продукты, электроэнергию, а также на услуги ветеринаров. Проблемы из-за этого начались и в приютах. Они переполнены. В основном хозяева избавляются от кошек и собак.

«Каждый час к нам обращаются несколько новых желающих отдать свою собаку. Думаю, роль тут играет и финансовое положение, и производные ситуации у людей», – сказал руководитель отдела собак в приюте для животных в Кельне Романо Келлиш.


По данным немецких специалистов, ежегодно в приюты попадают около 350 тысяч домашних животных. Точных данных нет, так как четвероногих не регистрируют.


Источник: МИР 24
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:33
Опять РФ виновато и главный приказ никто Путин. Ай ай
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика