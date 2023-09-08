Из-за роста цен на продукты тысячи немцев бросили своих питомцев

«Каждый час к нам обращаются несколько новых желающих отдать свою собаку. Думаю, роль тут играет и финансовое положение, и производные ситуации у людей», – сказал руководитель отдела собак в приюте для животных в Кельне Романо Келлиш.

Люди массово бросают домашних питомцев в Германии. Владельцы больше не в состоянии содержать пушистых членов семьи, сообщает «МИР 24».По бюджету ударили постоянно растущие цены на продукты, электроэнергию, а также на услуги ветеринаров. Проблемы из-за этого начались и в приютах. Они переполнены. В основном хозяева избавляются от кошек и собак.По данным немецких специалистов, ежегодно в приюты попадают около 350 тысяч домашних животных. Точных данных нет, так как четвероногих не регистрируют.