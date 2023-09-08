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Еще две страны войдут в состав ШОС

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 12:49
Еще две страны войдут в состав ШОС
Фото:sectsco.org
Беларусь и Монголия вступят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в которой на сегодняшний день выступают наблюдателями. Об этом стало известно на открытии 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Заседание проходит в рамках председательства Казахстана в Совете РАТС ШОС. Как сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности Руслан Сейсембаев, состав участников ШОС постоянно расширяется.

"Это убедительно свидетельствует о неуклонно растущем международном авторитете и влиянии нашей организации (...) В следующем году ожидается присоединение к нашей работе опытных специалистов из Республики Беларусь, которая завершает процедуру вхождения в ШОС. Аналогичная работа ведется и в Монголии", - сказал Сейсембаев.


На сегодняшнем заседании впервые в качестве полноправного члена ШОС в работе Совета РАТС принимает участие представитель Ирана, который недавно вступил в организацию.

Напомним, в ШОС входят Казахстан, Кыргызстан, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.
Страны-наблюдатели: Афганистан )де-юре), Беларусь, Монголия.


Источник: Тengrinews.kz
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