Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 09 Сентября
+19...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.29 KZT
  • €1 = 499.07 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Мексика готовится к выборам первой женщины-президента в 2024 году

Просмотров:162 Опубликовано: Вчера, 15:42
Мексика готовится к выборам первой женщины-президента в 2024 году
Фото: pixabay
В 2024 году в Мексике почти наверняка появится первая женщина-президент, после того как правящая партия "Морена" и оппозиционная коалиция выбрали в качестве своих кандидатов женщин, сообщает Zakon.kz.

Бывшего мэра Мехико Клаудию Шейнбаум назвали кандидатом от партии "Морена", сообщает The Guardian.

Шейнбаум – ученый-климатолог, ставший политиком. Она представила себя в качестве кандидата и может воспользоваться поддержкой государственного аппарата в ходе предстоящей кампании.

До недавнего времени казалось, что Морена гарантированно победит на выборах в июне 2024 года, однако резкое появление сенатора Ксочитля Гальвеса в качестве кандидата от оппозиции перечеркнуло все ожидания.

Гальвес – бизнесвумен, ставшая сенатором в 2018 году. За считанные месяцы Гальвес стала кандидатом от широкой оппозиционной коалиции, в которую входят три старейшие основные партии страны.

После утверждения обеих кандидатур, кажется практически несомненным, что следующим президентом Мексики впервые в истории станет женщина.

Выборы президента пройдут в 2024 году.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика