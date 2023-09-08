Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 09 Сентября
+19...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.29 KZT
  • €1 = 499.07 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

В Новой Зеландии хирурги забыли внутри женщины 17-сантиметровый инструмент

Просмотров:177 Опубликовано: Вчера, 17:02
В Новой Зеландии хирурги забыли внутри женщины 17-сантиметровый инструмент
Фото: pixabay
Хирургический инструмент "размером с обеденную тарелку" случайно оставили в брюшной полости женщины. Она проходила с ним 1,5 года после родов через кесарево сечение, сообщает Zakon.kz.

По данным представительницы надзорного органа новозеландского Минздрава Мораг Макдауэлл, в 2020 году после выполнения кесарева сечения хирурги забыли в животе женщины 17-сантиметровый пластиковый ранорасширитель, сообщает People.

В 2021 году она обратилась в отделение неотложной помощи с жалобой на боли. Ей назначили компьютерную томографию брюшины и обнаружили внутри посторонний предмет.

Как выяснилось, ранорасширитель забыли из-за того, что он не был учтен в списке инструментов для операции, который был составлен заранее. Хирург принял решение о его использовании уже во время работы, когда увидел, что инструмент из списка слишком мал.

Врачи принесли пациентке письменные извинения. Пока неизвестно, какие меры наказания будут приняты в их отношении.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика