Количество погибших при землетрясении в Марокко увеличилось более чем в два раза

Число погибших после разрушительного землетрясение в Североафриканской стране возросло до 632, из них 329 получили ранения, сообщает Zakon.kz.



МВД страны сообщило, что в провинциях вблизи центра землетрясения погибли сотни людей. В министерстве добавили, что большая часть ущерба произошла за пределами городов.



Местные исполнительные органы рассказали, что большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах.



Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло накануне в Марокко. Местные СМИ изначально сообщали о 296 погибших. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение



Подземные толчки ощущались от столицы страны - Рабат - до города Сиди-Ифни на юге королевства.



Эпицентр находился примерно в 70 км к юго-западу от Марракеша - одного из крупнейших городов страны с почти миллионным населением. Большинство жителей в панике покинули свои дома из-за страха дальнейших толчков.