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Количество погибших при землетрясении в Марокко увеличилось более чем в два раза

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:18
Количество погибших при землетрясении в Марокко увеличилось более чем в два раза
Фото: freepik
Число погибших после разрушительного землетрясение в Североафриканской стране возросло до 632, из них 329 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

МВД страны сообщило, что в провинциях вблизи центра землетрясения погибли сотни людей. В министерстве добавили, что большая часть ущерба произошла за пределами городов.

Местные исполнительные органы рассказали, что большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах.

Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло накануне в Марокко. Местные СМИ изначально сообщали о 296 погибших. Многие здания превратились в руины. В некоторых регионах страны отключено электричество, также частично нарушено водоснабжение

Подземные толчки ощущались от столицы страны - Рабат - до города Сиди-Ифни на юге королевства.

Эпицентр находился примерно в 70 км к юго-западу от Марракеша - одного из крупнейших городов страны с почти миллионным населением. Большинство жителей в панике покинули свои дома из-за страха дальнейших толчков.


Источник: Zakon.kz
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